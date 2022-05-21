Крыша стадиона обрушилась во время матча в Казахстане

В Шымкенте (Казахстан) во время футбольного матча из-за сильного шквального ветра сорвало кровлю крыши стадиона, передает Day.Az со ссылкой на Tengrinews.kz.

ЧП произошло в субботу, 21 мая, на центральном стадионе имени Кажимукана, где проходил матч 12-го тура КПЛ-2022 между "Ордабасы" и "Аксу".

"Крыша упала прямо за воротами "Аксу", под ней могли оказаться болбои. Но по последним данным - надеюсь они верные - дети успели отбежать от места обрушения", - написал в телеграм-канале инсайдер Айдын Кожахмет.