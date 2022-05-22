https://news.day.az/world/1463905.html Наводнения в Индии - 14 погибших
Наводнения в Индии - 14 погибших
Число погибших в наводнениях в северо-восточном индийском штате Ассам, где почти неделю не прекращаются ливни, достигло 14, без вести пропали семь человек. Об этом со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями штата сообщил в субботу телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В общей сложности из-за стихии пострадали 700 тыс. жителей 29 округов Ассама. Затоплены более 2,2 тыс. деревень.
В спасательных операциях задействованы вертолеты индийских ВВС. До многих населенных пунктов нет возможности добраться по земле. Людей эвакуируют во временные палаточные лагеря.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре