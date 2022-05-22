Наводнения в Индии

Число погибших в наводнениях в северо-восточном индийском штате Ассам, где почти неделю не прекращаются ливни, достигло 14, без вести пропали семь человек. Об этом со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями штата сообщил в субботу телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности из-за стихии пострадали 700 тыс. жителей 29 округов Ассама. Затоплены более 2,2 тыс. деревень.

В спасательных операциях задействованы вертолеты индийских ВВС. До многих населенных пунктов нет возможности добраться по земле. Людей эвакуируют во временные палаточные лагеря.