https://news.day.az/world/1463912.html В Турции перевернулся автобус со студентами, есть жертвы - ФОТО
В Турции перевернулся автобус со студентами, есть жертвы - ФОТО
По меньшей мере два человека погибли, 42 получили травмы, из них пятеро тяжелые, в результате ДТП в воскресенье с автобусом в Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Авария произошла в провинции Нигде. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозивший студентов из города Конья, не справился с управлением на одном из участков и вылетел с дороги.
Пострадавшие доставлены в больницы. Полиция проводит расследование.
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