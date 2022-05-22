В Турции перевернулся автобус со студентами, есть жертвы

По меньшей мере два человека погибли, 42 получили травмы, из них пятеро тяжелые, в результате ДТП в воскресенье с автобусом в Турции, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Авария произошла в провинции Нигде. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозивший студентов из города Конья, не справился с управлением на одном из участков и вылетел с дороги.

Пострадавшие доставлены в больницы. Полиция проводит расследование.