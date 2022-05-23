В Великобритании заявили, что не готовы к резкому росту цен на продовольствие

Великобритания не готова к значительному росту цен на продовольствие и перебоям с поставками ряда товаров, которые могут возникнуть из-за конфликта на Украине.

Об этом в интервью, опубликованном газетой The Independent, заявил глава консультативного совета при кабмине королевства Иэн Райт, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мне не кажется, что в правительстве полностью отдают себе отчет по поводу последствий происходящего. Ситуация может стать довольно пугающей - с существенным ростом цен, а также в плане продовольственной бедности, - сказал он. - Многие из тех, кто имеет отношение к пищевой отрасли, считают, что правительству необходимо в срочном порядке сосредоточиться на этой проблеме, гарантировав, что страна будет получать необходимое продовольствие. Речь идет о кризисе больших масштабов, чем энергетический, и если у правительства подготовлены планы, то ему необходимо ознакомить с ними большее число людей".

По сведениям издания, из-за идущего конфликта Украина не имеет возможности экспортировать более 25 млн тонн находящегося на складах зерна. В мире также растут цены на растительное масло, удобрения и комбикорма, что сказывается на конечной стоимости многих продуктов. Как пишет The Independent, в среднегодовом выражении Великобритания обеспечивает 60% своих потребностей в продовольствии, импортируя остающиеся продукты, однако в зимние месяцы до 60% может доходить уже доля импортируемого королевством продовольствия.