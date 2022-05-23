В Афганистане мужчины-телеведущие запустили акцию в поддержку коллег-женщин

Работники афганского новостного телеканала TOLOnews вышли в эфир в масках. Таким образом они выразили свою солидарность с женщинами-коллегами на фоне указа "Талибана", согласно которому последним запрещено появляться на экране без хиджаба и с неприкрытой нижней частью лица или без никаба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мужчины-ведущие TOLOnews в знак солидарности появились в эфире в масках", - сообщает телеканал.

До этого одна из ведущих канала Хатира Ахмади заявила, что не может нормально говорить, дышать и вести передачу в подобных условиях.

Ранее талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом.