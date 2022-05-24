Зафиксировано полное лунное затмение из космоса

Космический аппарат Lucy зафиксировал полное лунное затмение на видео.

Как передает Day.Az, ролик опубликовали сотрудники Юго-Западного исследовательского института США.

При полном лунном затмении наша планета оказывается между Солнцем и своим спутником. Из-за света, проникающего сквозь земную атмосферу, Луна может приобрести кроваво-красные оттенки. Однако теперь астероидный зонд снял процесс "со стороны". Затмение в Западном полушарии наблюдалось 16 мая, а Lucy бороздил космос в 100 миллионах километров от Земли.

"Хотя полные лунные затмения не так уж и редки - они случаются каждый год или около того - не часто вы получаете возможность наблюдать их под совершенно новым углом", - отметил планетолог Хэл Левисон.

За три часа аппарат сделал 86 одномиллисекундных экспозиций на черно-белую камеру L'LORRI с высоким разрешением. Чтобы продемонстрировать затмение в динамике, все фото объединили в одно видео.