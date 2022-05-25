В США хотят смягчить экологические требования к бензину

Власти США изучают возможность отмены некоторых экологических нормативов в отношении бензина, чтобы достичь снижения цен на топливо на внутреннем рынке, передает Reuters, ссылаясь на информированные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Они указали, что экологические требования в Соединенных Штатах предписывают нефтеперерабатывающим предприятиям избегать использования недорогих компонентов при производстве летнего бензина, таких как бутан. Однако Белый дом рассматривает возможность остановки действия такого правила с целью снизить затраты на топливо.

По данным источников, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.