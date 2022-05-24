Южная Корея готова к испытаниям КНДР ядерного оружия и баллистической ракеты

Военные Южной Кореи выражают "твердую готовность" к вероятным испытаниям КНДР ядерного оружия и баллистической ракеты, подготовку к которым Южная Корея считает завершенной, сообщает южнокорейское издание "Ренхап", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В марте Северная Корея провела успешные испытания своей самой мощной и дальнобойной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

"Мы считаем, что подготовка Северной Кореи к ядерным испытаниям и запуску баллистической ракеты завершена. В связи с этим наши военные сохраняют твердую готовность", - заявил официальный представитель Объединенного комитета начальников штабов полковник Ким Джун Рак.

Отмечается, что глава отдела Кореи Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Виктор Ча предположил накануне, что Северная Корея "может начать испытания в последние выходные мая в связи с Днем поминовения в США, который приходится на 30 мая".

Сообщается, что Южная Корея допускает вероятность того, что КНДР запустит баллистическую ракету или проведет ядерные испытания во время поездки президента США Джо Байдена в Восточную Азию.