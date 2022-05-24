Танкер с 1 млн баррелей нефти направляется из ОАЭ в Европу

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые за два года начали поставки нефти на европейский рынок, где покупатели постепенно отказываются от импорта энергоносителей из России. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, проанализировав данные трекинга морских судов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Танкер Moscow Spirit, зафрахтованный французской компанией TotalEnergies, идет в западном направлении по Средиземному морю, сообщает во вторник Bloomberg. На борту танкера находится примерно 1 млн баррелей нефти из ОАЭ, которая, как предполагает агентство, должна быть доставлена в один из европейских портов.

Кроме того, другой зафрахтованный TotalEnergies танкер должен доставить крупную партию нефти из ОАЭ в Египет, где она попадет в трубопровод, соединяющий терминал Айн-Сохна, расположенный на берегу Красного моря, со средиземноморским портом Сиди-Керир. Агентство утверждает, что эта партия, вероятно, также окажется в Европе.