Сенатор штата Техас сообщил о гибели 18 детей и трех взрослых при стрельбе в школе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом информирует CNN.

Ранее губернатор штата Грег Эбботт, слова которого приводит местное подразделение телекомпании CBS, сообщал о гибели по меньшей мере 14 учеников и одного учителя в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювалд.

По словам Эбботта, стрельбу в школе открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас, который, предположительно, был уничтожен в результате действий прибывших на место правоохранителей. "Он застрелил <...> 14 учеников, также он убил учителя", - заявил губернатор.

Ранее сообщалось о двух погибших школьниках. Больше 10 получили ранения, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники среди медиков.

По его сведениям, медицинская помощь оказывается 13 школьникам, двое из них были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио. Кроме того, пулевое ранение получил 45-летний взрослый.

По информации местных СМИ, инцидент начался около 12:00 (21:00 Баку), через час полиция сообщила о задержании стрелявшего. Информации о его мотивах и состоянии пострадавших пока не приводится.