Крупнейший в мире самолет повезли на утилизацию

Крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия" вывезли из ангара в аэропорту Гостомеля для последующей утилизации, передает Day.Az со ссылкой на украинское издание "Страна".

Ряд украинских СМИ публиковал кадры того, как БТР буксирует часть фюзеляжа самолета из ангара.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 мая заявил, что Украина намерена построить еще один самолет "Мрия", но для этого нужно 800 млн долларов.

Борт базировался в аэропорту Гостомеля под Киевом. Единственный в мире Ан-225 хранился в ангаре на территории аэропорта.