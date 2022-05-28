https://news.day.az/world/1465492.html "Бэнкси без ограничений" в столице Чили - ВИДЕО
"Бэнкси без ограничений" в столице Чили - ВИДЕО
В столице Чили открывается выставка "Искусство Бэнкси: без ограничений", посвящённая произведениям анонимного уличного художника. Более 150 работ, включая оригиналы, принты, скульптуры и инсталляции, ередает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
После Сантьяго выставка отправится в тур по Южной Америке - в Буэнос-Айрес, Сан-Паулу, Боготу и Мехико.
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