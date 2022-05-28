Турция испытала альтернативу С-400

Турция провела успешное испытание системы противовоздушной обороны (ПВО), разрабатываемой в качестве альтернативы иностранным комплексам С-400 и Patriot. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в заявлении главы Управления оборонной промышленности республики Исмаила Демира.

"Мы разделяем радость наших молодых инженеров, которые успешно завершили очередное испытание нашей системы ПВО Siper. Отличная и кропотливая работа. Мы построим наше будущее вместе с вами", - отметил чиновник.