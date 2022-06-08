Цена нефти Brent обновила мартовский максимум

Стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $124 за баррель впервые с 9 марта, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К 20:30 нефть марки Brent торговалась на уровне $123,39 за баррель (+2,34%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2022 года дорожает на 2,17% - до $122 за баррель.