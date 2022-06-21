Мощный ураган на побережье Франции, пятеро пострадали
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По нормандскому побережью Франции пронесся мощный ураган. Стихия застала врасплох сотни местных жителей на пляже, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Небо потемнело, началась пыльная буря, порывы ветра поднимали в воздух лежаки, зонтики, личные вещи.

Местная пресса сообщает об одном погибшем - это кайтсерфер, которого непогода застала в море, еще пятеро человек попали в больницу.

Шторм закончился так же быстро, как и начался: синоптики объясняют это встречей холодного фронта с Британских островов с теплой волной нормандского побережья. 