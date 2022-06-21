https://news.day.az/world/1472256.html Мощный ураган на побережье Франции, пятеро пострадали - ВИДЕО
Мощный ураган на побережье Франции, пятеро пострадали - ВИДЕО
По нормандскому побережью Франции пронесся мощный ураган. Стихия застала врасплох сотни местных жителей на пляже, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Небо потемнело, началась пыльная буря, порывы ветра поднимали в воздух лежаки, зонтики, личные вещи.
Местная пресса сообщает об одном погибшем - это кайтсерфер, которого непогода застала в море, еще пятеро человек попали в больницу.
Шторм закончился так же быстро, как и начался: синоптики объясняют это встречей холодного фронта с Британских островов с теплой волной нормандского побережья.
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