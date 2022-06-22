В Техасе предложили провести референдум о выходе из состава США

Республиканская партия США в Техасе предложила провести референдум о выходе из состава Соединенных штатов в 2023 году. Об этом говорится в недавно принятой партийной платформе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы призываем заксобрание Техаса принять в ходе следующей сессии закон с требованием референдума в 2023 году для народа Техаса, чтобы определить, должен ли штат Техас вновь заявить свой статус независимого государства", - сказано в докладе.

В отчете указано, что федеральное правительство ущемляет права штата в сфере местного самоуправления, которое сохраняет за ним право "отсоединиться от США". "Права Техаса на внесение поправок игнорируют, отклоняют и аннулируют. Техас сохраняет за собой право на отделение от США, и законодательному собранию Техаса следует призвать к проведению референдума в соответствии с этим", - говорится в одном из положений документа.

Техасские республиканцы на съезде, который собрал около 5 тысяч человек, также отказались признать легитимность победы президента США Джо Байдена на выборах в 2020 году.