https://news.day.az/world/1472742.html Волчья стая дважды загнала на дерево медведя и попала на видео в Йеллоустоуне
Волчья стая дважды загнала на дерево медведя и попала на видео в Йеллоустоуне
Голодный медведь попытался утащить добычу у волков, но вынужден был уносить ноги от превосходящих его в количестве серых конкурентов, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Турист, проводивший в начале июня свой досуг в Йеллоустоунском национальном парке (штат Вайоминг, США), запечатлел неравное противостояние неподеливших добычу хищников.
В ходе схватки косолапому наглецу повезло и он дважды спас свою шкуру, забравшись на дерево.
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