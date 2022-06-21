Волчья стая дважды загнала на дерево медведя и попала на видео в Йеллоустоуне

Голодный медведь попытался утащить добычу у волков, но вынужден был уносить ноги от превосходящих его в количестве серых конкурентов, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Турист, проводивший в начале июня свой досуг в Йеллоустоунском национальном парке (штат Вайоминг, США), запечатлел неравное противостояние неподеливших добычу хищников.

В ходе схватки косолапому наглецу повезло и он дважды спас свою шкуру, забравшись на дерево.