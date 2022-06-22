https://news.day.az/world/1472885.html Эрдоган и Джонсон обсудили события в Украине
Эрдоган и Джонсон обсудили события в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам турецко-британского взаимодействия.
Собеседники акцентировали внимание на теме сотрудничества в сфере оборонпрома.
Обсуждены региональные процессы, в том числе тема событий в Украине.
Эрдоган подчеркнул необходимость обязательного урегулирования вопроса безопасного вывоза зерна из портов Украины.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре