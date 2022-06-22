Инфляция в Британии побила 40-летний рекорд

Уровень инфляции в Великобритании по итогам мая увеличился до 9,1% в годовом выражении, что стало самым высоким показателем за 40 лет. Об этом свидетельствует отчет, распространенный в среду Национальной статистической службой Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инфляция во многом была вызвана повышением в стране верхнего предела цен на электроэнергию и ростом стоимости топлива на фоне нарастающего энергетического кризиса в Европе вследствие антироссийских санкций из-за ситуации в Украине. В апреле индекс потребительских цен вырос на 9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Согласно последним оценкам Банка Англии, осенью уровень инфляции в стране увеличится до 11%. В марте лондонский Центр экономических и бизнес-исследований выпустил доклад, в котором предупредил о том, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов.