В том случае, если Соединенные Штаты прекратят экспортировать нефть в Европу, чтобы снизить цены на внутреннем рынке - этим решением они предадут Европу и помогут России, пишет обозреватель Джош Роджин для газеты The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если США прекратят поставки, цены на сырую нефть вырастут, и это станет финансовым благом для России <...> Ограничение экспорта нефти из США станет предательством европейских союзников", - пишет Роджин.