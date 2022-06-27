The Guardian: правозащитники осуждают визит Байдена в Саудовскую Аравию

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Критики ставят под сомнение ценность визита президента США, опасаясь, что он поставит под угрозу диссидентов и узаконит позицию режима в отношении прав человека.

Изображение Джамаля Хашогги появилось после того, как улица возле посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне была переименована в честь убитого журналиста.

Защитники прав человека опасаются, что решение Джо Байдена посетить Саудовскую Аравию поставит под угрозу диссидентов за рубежом и будет воспринято властями этой страны как "зеленый свет" для ограничения гражданских свобод внутри страны.

Абдулла Алаудх, представитель аналитического центра "Демократия для арабского мира сейчас" и сын заключенного в тюрьму священнослужителя Салмана аль-Одаха, сказал: "Прямо перед инаугурацией он [Байден] сказал, что обязательно защитит саудовских диссидентов - это были его слова. Мы не защищены тем, что кто-то пожимает руку тому же человеку, который угрожает нам каждый день и берет наши семьи в заложники из-за нашей активности здесь, в США".

Алаудх сказал, что визит в королевство в следующем месяце - это "предательство".

"Это предательство по отношению ко мне, которому угрожают каждый день, это санкционирование властей, пытающихся казнить моего отца, запрет на поездки моей семьи, арест членов моей семьи и угрозы всем, кого я знаю, просто потому, что они знают меня".

Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International, сказала, что заявление, сделанное на этой неделе, является "предательством Джамаля Хашогги, Йемена и предательством того, за что выступала Демократическая партия в течение последних трех лет".

Президент США встретится с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, иногда известным как МБС, что является резким отказом от своих обещаний призвать Саудовскую Аравию к ответу за плохие показатели в области прав человека. Байден неоднократно обещал, что "права человека будут в центре нашей внешней политики".

"Они возвращаются на путь, который был хорошо проторен поколениями американских лидеров", - сказал Калламард. "Он не ступает на новый путь, не предлагает новую внешнюю политику в то время, когда вызовы, с которыми мы сталкиваемся, таковы, что единственный способ ответить на них - это построить и создать что-то новое".

Белый дом сообщил, что президент посетит Саудовскую Аравию в июле, через полтора года после того, как он решил рассекретить отчет разведки о том, что принц Мухаммед одобрил убийство саудовского журналиста Хашогги в Стамбуле в 2018 году. Байден пообещал сделать королевство "изгоем" за это убийство, и активисты опасаются, что этот визит будет расценен как разрешение на продолжение худших злоупотреблений.

Средняя цена бензина достигла $5 (£4) за галлон по всей территории США. Санкции против России после начала боевых действий в Украине еще больше повысили мировые цены на нефть. Ожидается, что Байден попросит саудовцев качать больше нефти, но эксперты говорят, что реальность сложнее, и этого недостаточно, чтобы снизить цены, оставляя вопросы о том, какую выгоду ожидает получить президент.

"Если они не заботятся о правах человека и демократии, то какая польза от этого визита? Я, как эксперт по Саудовской Аравии, считаю, что он не принесет никакой пользы, что делает его откровенно глупым с политической точки зрения", - сказал Алауд.

Калламар добавил: "Я абсолютно не сомневаюсь, что Джо Байден не получит ничего в плане защиты прав человека, и визит будет рассматриваться как полная победа и одобрение Саудовской Аравии".

"[Президент Франции Эммануэль] Макрон был первым, кто приветствовал МБС, а теперь Джо Байден - и ради чего? Мы не увидели никакого увеличения добычи газа, и это просто предательство наших принципов, снижение наших ценностей во имя интересов, которые не являются нашими и которые не должны быть в интересах стран, поддерживающих демократические принципы и права человека. Поэтому мы ничего не получим. То, что он получит, будет столь незначительным по сравнению с тем, что он собирается дать".

На этой неделе участок улицы перед посольством Саудовской Аравии в столице США был переименован в "Дорогу Джамаля Хашогги". Алаудх входит в группу вашингтонских диссидентов, которые добиваются выполнения обещаний по правам человека, и говорит, что решение Байдена угрожает их безопасности.

"Прямо перед инаугурацией он сказал, что обязательно защитит саудовских диссидентов - это были его слова. Мы не защищены тем, что кто-то пожимает руку тому же человеку, который каждый день угрожает нам и берет в заложники наши семьи из-за нашей активности здесь, в США", - сказал Алаудх.

В марте Саудовская Аравия казнила 81 человека за один день, что стало крупнейшей массовой казнью за последние годы. По данным ООН, половина погибших были арестованы после продемократических протестов.

Несколько дней спустя, когда Борис Джонсон прибыл с официальным визитом, были казнены еще три человека. Премьер-министр Великобритании сказал, что он обсуждал права человека во время переговоров с принцем Мохаммедом о поставках энергоносителей.

Визит Байдена был подтвержден через день после того, как суд Саудовской Аравии оставил в силе смертный приговор Абдулле аль-Хоуайти за предполагаемые преступления, совершенные в детстве, несмотря на королевский указ о прекращении подобных казней.

"Визит был подтвержден на следующий день после того, как саудовские суды вновь положились на вызванное пытками "признание" 14-летнего мальчика", - сказал Джид Басюни из группы Reprieve. "Это сигнал для МБС, что он может безнаказанно совершать такие ужасные нарушения прав человека".

Представитель посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне сказал, что в области прав человека были достигнуты успехи в рамках реформ принца Мухаммеда "Видение 2030". "Наши отношения будут продолжать углубляться и укрепляться, потому что от этого зависит очень многое, и визит президента Байдена является отражением того, насколько важно наше сотрудничество для обеих стран", - сказали они.

"В рамках программы Vision 2030 мы провели далеко идущие реформы, включая некоторые права и правила, которыми до сих пор не пользуются повсеместно на Западе, такие как равная оплата труда для женщин и гарантия оплачиваемого декретного отпуска... Что касается прав человека, мы очень гордимся нашими достижениями, так как очень немногим странам удалось добиться положительных изменений за такой короткий промежуток времени".

После объявления о визите Байдена королевство наняло американскую фирму Qorvis, занимающуюся кризисными коммуникациями, для "предоставления услуг по связям с общественностью Комиссии по правам человека Королевства Саудовская Аравия" по трехмесячному контракту стоимостью 750 000 долларов.

Лина аль-Хатлул, член политической партии NAAS, выступающей за демократию в изгнании, сказала, что Байден должен, по крайней мере, сбалансировать свою встречу с принцем Мухаммедом встречей с саудовскими диссидентами за рубежом, и использовать свой визит, чтобы добиться освобождения узников совести.

Сестра Хатлула, феминистская активистка Луджайн аль-Хатлул, находилась в заключении до прошлого года и, по сообщениям, подвергалась пыткам. На нее по-прежнему распространяется запрет на поездки вместе с другими активистами, которые в настоящее время в основном не могут покинуть Саудовскую Аравию или продолжить свою работу.

"Приоритетом должны быть политические заключенные", - сказал Хатлул. "Моя просьба заключается в том, чтобы МБС не был реабилитирован, по крайней мере, не полностью, и не был легитимен".