Столтенберг не гарантируeт быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не может гарантировать, что Швеция и Финляндия скоро станут членами Североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Моя цель по-прежнему заключается в заботе о том, чтобы они [Швеция и Финляндия] смогли вступить в [НАТО] в ближайшее время, - сказал Столтенберг в среду на мероприятии в Брюсселе, организованном американской газетой Politico. - Я не могу этого гарантировать, но я говорю, что это все еще моя цель".

Как пишет газета, генсек НАТО сохраняет оптимизм по поводу вступления двух северных стран в НАТО.