https://news.day.az/world/1473496.html Катар потребовал долгосрочных контрактов на продажу СПГ Европе
Катар потребовал долгосрочных контрактов на продажу СПГ Европе
Катар требует от Европы заключения контрактов на длительный срок, если она хочет больше газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Требование выставлено после того, как Германия заключила 20-летний контракт на покупку СПГ в США.
Агентство отмечает, что такое желание может усложнить цель Европы, которая стремится сдержать выбросы парниковых газов, но при этом снизить зависимость от российского газа.
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