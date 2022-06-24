Катар потребовал долгосрочных контрактов на продажу СПГ Европе
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Катар требует от Европы заключения контрактов на длительный срок, если она хочет больше газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Требование выставлено после того, как Германия заключила 20-летний контракт на покупку СПГ в США.

Агентство отмечает, что такое желание может усложнить цель Европы, которая стремится сдержать выбросы парниковых газов, но при этом снизить зависимость от российского газа.