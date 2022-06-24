Сенат США одобрил законопроект о введении контроля над оружием

Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о введении контроля над оружием после того, как американские законодатели смогли обойти возражения республиканцев, блокировавших законопроект, большинством голосов, сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Окончательное голосование было 65 против 33 сенаторов - при этом к демократам, предложившим этот законопроект, присоединились 15 сенаторов-республиканцев.

Сначала палата представителей конгресса США одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Позднее лидер республиканцев в сенате США заявил, что может поддержать законопроект по контролю за оружием.

Поддержка законопроекта Макконнеллом стала еще одним доказательством, что нынешний раунд переговоров по закону об оружии, начавшийся после массовой стрельбы в начальной школе Техаса в прошлом месяце, может увенчаться успехом.