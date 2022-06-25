Елизавета II отказалась от трости и снова ездит верхом на лошади

Елизавета II "вернулась в седло" и снова ездит на лошади, всего через несколько дней после того, как отказалась от трости, на которую опиралась в последнее время. Об этом сообщает издание DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Королева бросила вызов врачам: через девять месяцев после того, как ей было рекомендовано отказаться от верховой езды, 96-летняя Елизавета II села на лошадь в Виндзоре. Королевский источник прокомментировал: "Королева наслаждается тем, что снова сидит на лошади. То, что она снова стала ездить верхом - замечательный знак после тех тревог о ее здоровье. Сделать это в 96 лет - просто замечательно".

В последнее время королева ходила, опираясь на трость, и даже использовала коляску для гольфа, чтобы выгуливать своих корги. 21 июня на встрече с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби в Виндзорском замке Елизавета II впервые за девять месяцев стояла без трости, и похоже, монарху она больше не нужна.

Елизавета II - заядлая наездница и занимается верховой ездой с самого детства, когда в 1929 году в три года ей подарили пони. Всю свою взрослую жизнь королева является преданным владельцем и заводчиком скаковых лошадей.