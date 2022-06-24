Мастер-класс по автодрифтингу закончился потасовкой и огненным шоу

Полные драматизма кадры с беснующейся толпой, попытавшейся остановить дрейфующую легковушку, были размещены в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Один из водителей, исполняя трюки за рулём автомобиля, имел неосторожность сбить нескольких стоящих возле дороги экстремалов, после чего началась погоня за обидчиком, забарикадировавшимся в салоне легковушки.

Впрочем добраться до любителя острых ощущений у фанатов дрифта не удалось и в конечном итоге, вылившееся на дорогу топливо загорелось, добавив происшествию ещё большего драматизма.

