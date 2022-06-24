https://news.day.az/world/1473681.html Мастер-класс по автодрифтингу закончился потасовкой и огненным шоу - ВИДЕО
Впрочем добраться до любителя острых ощущений у фанатов дрифта не удалось и в конечном итоге, вылившееся на дорогу топливо загорелось, добавив происшествию ещё большего драматизма.
Мастер-класс по автодрифтингу закончился потасовкой и огненным шоу - ВИДЕО
Полные драматизма кадры с беснующейся толпой, попытавшейся остановить дрейфующую легковушку, были размещены в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Один из водителей, исполняя трюки за рулём автомобиля, имел неосторожность сбить нескольких стоящих возле дороги экстремалов, после чего началась погоня за обидчиком, забарикадировавшимся в салоне легковушки.
Впрочем добраться до любителя острых ощущений у фанатов дрифта не удалось и в конечном итоге, вылившееся на дорогу топливо загорелось, добавив происшествию ещё большего драматизма.
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