Во Флориде посетители пляжа наткнулись на мину 1930-х годов

В штате Флорида, США посетители местного пляжа к югу от Веро-Бич обнаружили на берегу боевой снаряд, которым оказалась мина. Об этом сообщает агентство UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказали в своих социальных сетях в офисе шерифа округа Индиан-Ривер, на место инцидент был вызван с базы экипаж ВВС США. В итоге военный боеприпас был вывезен с пляжа.

Официальные представители военной базы позднее уточнили, что предметом, ставшим причиной разбирательств, была наземная мина, произведенная в 1930-х годах.

По предварительным выводам экспертов, в 1940-х этот район был участью учебного центра ВМФ, и мина могла использоваться в учебных целях.