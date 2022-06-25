https://news.day.az/world/1473796.html В Турции нейтрализован особо опасный террорист
В Турции нейтрализован особо опасный террорист
Силы безопасности Турции в рамках семнадцатого этапа операции Eren Abluka нейтрализовали в провинции Сиирт двух террористов РПК, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Одним из боевиков, обезвреженных в районе Первари, оказался особо опасный террорист Шукран Альп под кодовым именем "Арин", объявленный ранее в розыск по линии МВД Турции, сообщает Министерство внутренних дел Турции.
Операция проводится силами жандармерии при поддержке авиации и БПЛА.
Альп возглавлял группу террористов, минировавших территории. За его поимку была назначена награда в 500 тыс. лир.
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