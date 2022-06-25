Французов призвали сидеть дома для экономии газа
Экономический обозреватель телеканала BFM TV Стефан Педраззи заявил, что французы будут вынуждены вернуться на удаленную работу, чтобы пережить грядущую зиму в условиях сокращения поставок газа из России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, возобновление дистанционной работы на первый взгляд кажется невыгодным из-за затрат энергии на отопление и освещение. Однако, как отметил эксперт, когда французы сидели дома в карантин на фоне распространения коронавируса, в стране на 5% снизилось потребление электроэнергии.
Также изучаются и иные варианты. В частности, рассматривается возможность сдвинуть рабочие часы для выравнивания пиковой загруженности по утрам и вечерам. Кроме того, не исключается вариант реорганизации на производствах, потребляющих большие объемы энергии, чтобы их сократить.
Обозреватель указал, что угроза дефицита газа вполне реальна, даже если французское правительство это не афиширует.
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