Запрет на аборты вступил в силу в шести штатах США после решения Верховного суда, отменяющего федеральные гарантии в этой сфере. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The New York Times.

В нескольких штатах США действуют так называемые условные законы, предусматривающие вступление в силу запрета после решения Верховного суда, а также законы, принятые до установления федеральных гарантий в отношении права на аборты в 1973 году. В результате аборты уже запрещены в Кентукки, Луизиане, Миссури, Оклахоме и Южной Дакоте. Во всех перечисленных штатах, кроме Оклахомы, действует наиболее консервативное законодательство, запрещающее аборты, даже если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. В Оклахоме аборты допускаются при изнасиловании и инцесте, но закон специально оговаривает, что беременность считается наступившей с момента зачатия.

В Техасе закон, запрещающий аборты, формально вступит в силу в течение ближайших 30 дней, однако с момента принятия решения Верховного суда действует временный шестинедельный запрет на аборты. Клиника в Хьюстоне, одна из крупнейших в стране, где делались аборты, в пятницу прекратила работу.

В срок от нескольких дней до месяца вступят в силу запреты или ограничения на аборты в Айдахо, Арканзасе, Вайоминге, Миссисипи, Северной Дакоте, Теннесси и Юте. Реально совершение абортов тут может быть прекращено уже в данный момент, поскольку врачи опасаются попасть под уголовное преследование с формальным вступлением законов в силу.

В некоторых штатах существуют процедуры, позволяющие отсрочить или добиться отмены "условных законов". В них запреты или ограничения на аборты могут быть введены в срок от нескольких недель до нескольких месяцев: это Алабама, Аризона, Джорджия, Западная Вирджиния, Огайо, Флорида и Южная Каролина.

В пятницу Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на проведение абортов.