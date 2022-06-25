В Японии зафиксировали рекордную температуру воздуха

Температура воздуха в городе Маэбаси на востоке Японии в субботу достигла 39,5 градуса Цельсия, что стало температурным рекордом в нынешнем году. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В связи с повышением температуры власти Японии призвали жителей страны избегать длительного нахождения под палящим солнцем и пить воду.

24 июня 16 старшеклассников в городе Каи на востоке Японии были госпитализированы с симптомами теплового удара после участия в занятиях на открытом воздухе.