Молдавия отменила запрет на экспорт пшеничной муки и пшеницы

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии на заседании в субботу, 25 июня, приняла решение об отмене запрета на экспорт пшеницы и муки.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сообщает пресс-служба правительства.

В Молдавии с 24 февраля было принято решение о введение в республике режима чрезвычайного положения в связи с обострением ситуации в Украине. Комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством премьера в этот период получила право принимать решения без согласования с парламентом.

С 1 марта ради обеспечения продовольственной безопасности в Молдавии запретили экспорт пшеницы, а с 12 марта - муки.

Новое решение комиссии вступило в силу в момент публикации документа на сайте кабмина. Ранее власти пообещали рассмотреть вопрос отмены экспорта, так как на этой недели молдавские фермеры в разных районах страны вышли на протесты. Они требовали в том числе, чтобы власти разблокировали экспорт пшеницы или же закупили для госрезерва минимум 100 тысяч тонн зерна у местных аграриев.