Парень уронил любимую в канал Грибоедова, а спас ее незнакомец

Видео падения девушки в канал Грибоедова появилось в соцсетях 25 июня. Об этом пишет "Фонтанка", передает Day.Az.

На кадрах разгоряченный и наверняка настроенный на романтику молодой человек подхватывает свою спутницу на руки. Он поднимает ее над мостом, центр тяжести смещается, и руки рыцаря опускаются. Девушка начинает падать вниз, а партнер за ней. Но последнего вовремя хватает за ногу прохожий.

Некоторое время толпа зевак не понимает, что нужно делать, и просто смотрит, как упавшую затягивает течением под мост. В этот момент в кадре появляется молодой человек в черном спортивном костюме и, не раздеваясь, прыгает через ограждение.

Обоих участников истории вскоре выловили из канала Грибоедова живыми и отправили на обследование в больницу. Личность спасителя, оставившего на дне канала телефон с паспортом, так и осталась неизвестной.

По предварительной информации, в своем объяснении девушка рассказала, что упала в воду, так как оступилась.