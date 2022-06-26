Иммунолог спрогнозировал сроки выявления оспы обезьян в России

Оспа обезьян может быть обнаружена в России осенью с началом традиционного эпидемиологического сезона. Об этом ТАСС заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, передает Day.Az.

"Осенью все вернутся из отпусков, дети пойдут в школу, обычно в это время все инфекции проявляются. Если она есть в РФ, то осенью это точно проявится", - считает врач.

Жемчугов отметил, что это заболевание не представляет опасности, так как вирус еще не мутировал до формы, способной передаваться воздушно-капельным путем. Врач считает, что оспу обезьян, возможно, уже завезли в Россию из-за границы.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено более 3 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 48 странах. Эпицентром вспышки остается Европа - в 25 странах региона зафиксировано свыше 1,5 тыс. случаев заболевания.