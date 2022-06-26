В Иране произошло сильное землетрясение

Сегодня в 17:37 по местному времени в районе Равар иранской провинции Керман произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Об этом сообщили в Сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, подземные толчки на глубине 10 км вызвали панику среди населения.

О возможных жертвах и разрушениях в результате землетрясения не сообщается.

Отметим, что вчера утром в иранской провинции Ормузган произошло землетрясение магнитудой 5,6, в результате которого погиб один человек и еще 31 получили ранения.