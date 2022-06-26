https://news.day.az/world/1474103.html В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
Сегодня в 17:37 по местному времени в районе Равар иранской провинции Керман произошло землетрясение магнитудой 5,4.
Об этом сообщили в Сейсмологическом центре Института геофизики Тегеранского университета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно сообщению, подземные толчки на глубине 10 км вызвали панику среди населения.
О возможных жертвах и разрушениях в результате землетрясения не сообщается.
Отметим, что вчера утром в иранской провинции Ормузган произошло землетрясение магнитудой 5,6, в результате которого погиб один человек и еще 31 получили ранения.
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