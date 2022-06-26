В Марнеули в здании рухнул балкон, погибли два человека

В Марнеули скончалась беременная женщина, получившая тяжелые травмы в результате обрушения балкона в пятиэтажном жилом доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, таким образом, число погибших в результате несчастного случая составило два.

Сообщается, что еще три человека пострадали, один из них - 8-летний ребенок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей нарушение безопасности в строительстве.