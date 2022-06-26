https://news.day.az/world/1474150.html В Марнеули в здании рухнул балкон, погибли два человека - ФОТО
В Марнеули в здании рухнул балкон, погибли два человека - ФОТО
В Марнеули скончалась беременная женщина, получившая тяжелые травмы в результате обрушения балкона в пятиэтажном жилом доме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, таким образом, число погибших в результате несчастного случая составило два.
Сообщается, что еще три человека пострадали, один из них - 8-летний ребенок.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей нарушение безопасности в строительстве.
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