Обрушение трибуны стадиона в Колумбии - более 300 пострадавших

Более 300 человек пострадали при обрушении трибуны со зрителями в колумбийском департаменте Толима. Такие данные привела глава департамента здравоохранения региона Марта Паласиос.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, трагедия произошла 26 июня. На стадионе в Эль-Эспинале проводились бои быков. Арена, которая была построена много десятилетий назад, попросту не выдержала огромного наплыва желающих посмотреть шоу. Одна из трибун обрушилась на площадку, где в этот момент бегали разъяренные быки.

"Мы считаем важным сообщить, что 322 человека обратились за неотложной медицинской помощью", - отметила она на конференции, трансляция которой прошла на странице правительства региона в социальных сетях.