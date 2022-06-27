На Нидерланды обрушился смерч

Как минимум один человек погиб и десять получили травмы в результате смерча, обрушившегося на город Зирикзе в Нидерландах.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По ее данным, число жертв удара стихии может возрасти. На месте инцидента работают службы спасения. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

Смерч сорвал крышу с церкви и нескольких домов, поломал деревья, разрушил фасады нескольких жилых строений.