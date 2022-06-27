https://news.day.az/world/1474373.html На Нидерланды обрушился смерч - есть погибший
На Нидерланды обрушился смерч - есть погибший
Как минимум один человек погиб и десять получили травмы в результате смерча, обрушившегося на город Зирикзе в Нидерландах.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.
По ее данным, число жертв удара стихии может возрасти. На месте инцидента работают службы спасения. О состоянии пострадавших пока не сообщается.
Смерч сорвал крышу с церкви и нескольких домов, поломал деревья, разрушил фасады нескольких жилых строений.
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