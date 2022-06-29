https://news.day.az/world/1474688.html В Анкаре назвали дату политконсультаций со Швецией
В Анкаре назвали дату политконсультаций со Швецией
Очередной раунд политических консультаций между Турцией и Швецией пройдет 29 июня в Анкаре.
Об этом говорится в сообщении МИД Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно коммюнике, переговоры пройдут под сопредседательством замглавы МИД Турции Фарука Каймакджы и статс-секретаря МИД Швеции, посла Роберта Ридберга.
"В рамках консультаций будут детально обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Швецией, отношения между Турцией и ЕС, а также текущие региональные и международные вопросы", - добавили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре