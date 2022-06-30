В Италии парикмахеров будут штрафовать
Итальянских парикмахеров предупредили о взысканиях, установленных за двойное мытье головы клиентам, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Мэр расположенного неподалеку от Болоньи города Кастеназо Карло Губеллини принял данную меру ради сохранения ресурсов в условиях одной из самых сильных засух десятилетия.
По словам чиновника, ежедневно тысячи литров воды тратятся впустую из-за работы парикмахерских и барбершопов. Известно, что в подконтрольном ему городе работает десять таких учреждений, при этом численность населения составляет 16 000 человек.
Губеллини стал единственным политиком, который ввел систему проверок и взысканий за двойное ополаскивание головы. Согласно установленным правилам, нарушители заплатят штраф в размере до 500 евро.
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