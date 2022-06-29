https://news.day.az/world/1474760.html Животные пострадали при загрязнении реки в Подмосковье - ВИДЕО
Животные пострадали при загрязнении реки в Подмосковье - ВИДЕО
Экологи сейчас выясняют, что стало причиной загрязнения реки Лобни в Подмосковье.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам очевидцев, пятна на воде больше напоминают мазут или клей и от них страдает не только сама река, но и птицы. Они садятся на воду и буквально вязнут в липком веществе, а выбраться оттуда самостоятельно уже не могут.
Несмотря на то что птиц вытащили из воды, орнитологи уверены: спасти их вряд ли удастся, поскольку очистить перья будет крайне сложно. Сейчас загрязнение пытаются устранить. Для этого установили боновые заграждения, засыпали водоем сорбентом и взяли пробы.
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