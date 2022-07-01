Китай собирается сажать на свой третий авианосец военно-транспортные самолеты

ВМФ Народно-освободительной армии Китая (НОАК) организовал тренировку по посадке военно-транспортных самолетов Y-7 (китайский вариант советского Ан-26) на палубу третьего авианосца "Фуцзянь", спущенного на воду 17 июня. Об этом сообщает Жэньминь жибао, Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание отмечает, что симуляция посадки на палубу выполнялась на одном из аэродромов на Севере Китая, где были воссозданы условия летной палубы "Фуцзянь".

Отмечается, что третий китайский авианосец будет обладать электромагнитными катапультами, благодаря которым с его палубы можно будет запускать военно-транспортные самолеты. Однако про систему посадки никаких данных нет.

Ожидается, что "Фуцзянь" будет использовать самолеты ДРЛО KJ-600 и их транспортные модификации. Основным вооружением авианосца будут истребители J-15 и J-35, а также различные беспилотники.