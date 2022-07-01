В Великобритании у 6-летнего мальчика выявили деменцию

В первые пять лет после рождения Кайден Трейнор из Эдинбурга ничем не отличался от своих сверстников, родители обратились к врачам, когда сын стал излишне рассеян, пишет Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мальчик стал жаловаться матери на то, что ему стало трудно смотреть телевизор, он стал хуже видеть и начал забывать имена друзей и родственников. Сначала это списывали на СДВГ, но в больнице выяснилось, что у ребенка развилась болезнь Баттена - детская деменция, которая встречается довольно редко.

"Почему-то о детской деменции почти не говорят, считается, что слабоумие - это старческий диагноз. Но мы боремся за жизнь нашего сына уже шесть лет, его состояние только ухудшается", - рассказала Валери Трейнор, мать мальчика.

С диагнозом "слабоумие" школьник живет уже шесть лет, у него часто бывают перепады настроения, он забывает где находится и уже не может самостоятельно передвигаться. Положительных прогнозов врачи не дают, в какой-то момент у Кайдена появятся галлюцинации, начнутся судороги, он полностью потеряет память, предупреждают медики.