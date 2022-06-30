Премьер-министр Израиля Беннет покидает пост и уходит из политики

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что покидает свой пост и уходит из политики на фоне предстоящего роспуска Кнессета. Об этом сообщает Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьер - министром страны станет министр иностранных дел Израиля и лидер либеральной партии "Еш Атид" Яир Лапид. Коалицию правых сил и партию "Новые правые", которой раньше руководил Беннет, возглавит министр внутренних дел Аелет Шекед.

"Государство Израиль - любовь всей моей жизни. Служить ему - мое призвание. Я оставляю после себя цветущую, сильную и безопасную страну", - заявил политик.

Парламентский кризис в стране разгорелся в июне после того, как депутаты от партии "Новые правые" Идит Сильман и Нир Орбак заявили о своем выходе из правящей коалиции из-за религиозной политики властей, дискриминирующих, на их взгляд, ультрарелигиозных иудеев. 20 июня было принято решение о роспуске Кнессета и объявлении новых выборов. Это будут пятые парламентские выборы в стране с начала 2019 года.