Рост цен в Европе побил рекорд

В июне инфляция в еврозоне на годовом уровне побила очередной рекорд, достигнув 8,6 процента. Об этом свидетельствуют предварительные оценки Евростата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основной вклад вносит рост стоимости энергии (41,9 процента по сравнению с 39,1 процента в мае), а также продуктов, алкоголя и табачных изделий (8,9 процента по сравнению с 7,5 процента в мае). Менее значительно дорожают промышленные товары (4,3 процента) и услуги (3,4 процента), сообщило статистическое ведомство.

Наиболее высокие показатели роста цен фиксируются в Эстонии, Литве и Латвии (около 20 процентов), что примерно сопоставимо с российскими данными. Крупнейшей экономике Европы - Германии - удалось несколько усмирить инфляцию - показатели роста цен снизились с 8,7 процента в мае до 8,2 процента в июне в годовом выражении.