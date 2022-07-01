В Германии введут специальный сбор с потребителей газа

Правительство Германии хочет ввести специальный сбор с потребителей газа в стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, передает Day.Az.

Дополнительный сбор хотят ввести для помощи поставщикам топлива, которые столкнулись с ростом цен на импорт. По данным издания, введение такого дополнительного налога приведет к подорожанию газа для всех, а не только для определенных домохозяйств, в зависимости от того, кто является их поставщиком ресурса.

Дополнительные расходы хотят распределить между всеми потребителями газа через организацию Trading Hub Europe, объединяющую немецких операторов газовых сетей.

Накануне агентство Bloomberg написало, что немецкие энергетические компании призвали правительство помочь им переложить растущие цены на домохозяйства и предприятия на фоне рисков дальнейшего сокращения поставок природного топлива из России в страну.