Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США, пишет газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ассанж подал две апелляции в британский суд в четверг. Теперь суду предстоит решить, может ли быть заслушано его обжалование.

"Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обжаловал свою экстрадицию из Соединенного Королевства, положив начало многомесячным судебным спорам о том, следует ли его отправить в США для предъявления обвинений в шпионаже", - сообщил изданию адвокат.