https://news.day.az/world/1475567.html Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США
Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США, пишет газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ассанж подал две апелляции в британский суд в четверг. Теперь суду предстоит решить, может ли быть заслушано его обжалование.
"Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обжаловал свою экстрадицию из Соединенного Королевства, положив начало многомесячным судебным спорам о том, следует ли его отправить в США для предъявления обвинений в шпионаже", - сообщил изданию адвокат.
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