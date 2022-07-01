Число заразившихся коронавирусом в Великобритании выросло за неделю на 32%

Число инфицированных коронавирусом в Великобритании выросло за неделю на 32%, достигнув 2,3 млн человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу Национальная статистическая служба Соединенного Королевства.

По ее информации, это самое большое число зараженных коронавирусом за последние два месяца. Основными факторами, которые привели к такой ситуации, называется распространение новых штаммов коронавирусной инфекции, в частности, BA.4 и BA.5, и других доминантных штаммов.

В Англии, где проживает примерно 85% населения Великобритании, коронавирус на прошлой неделе обнаружен у 1,8 млн человек или каждого 30-го взрослого. Для сравнения: неделей ранее инфицирован был каждый 40-й человек старше 18 лет. Аналогичная картина наблюдается во всех возрастных группах и во всех уголках Англии.

В Шотландии коронавирус выявлен у 228,2 тыс. человек (каждый 18-й), в Уэльсе - у 106,5 тыс. человек (каждый 30-й), в Северной Ирландии - у 71 тыс. (каждый 25-й).

29 июня Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев инфицирования COVID-19 и летальных исходов выросло в мире за неделю на 18% и на 3% соответственно - более 4,18 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 8,5 тыс. умерли.

Наибольший рост числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей зарегистрирован в Восточном Средиземноморье (плюс 47%), Европе (плюс 33%) и Юго-Восточной Азии (плюс 32%). Вместе с тем заболеваемость заметно снизилась в Африке (минус 39%). Рост смертности зафиксирован в Восточном Средиземноморье (плюс 22%), Юго-Восточной Азии (плюс 15%) и Америке (11%). В то же время она снизилась в Западно-Тихоокеанском регионе (минус 6%), Европе (минус 5%) и Африке (минус 1%).