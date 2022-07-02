Мощное землетрясение в Иране

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на юге Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.

Эпицентр стихии находился в 101 км к северо-западу от города Бендер-Аббас. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.