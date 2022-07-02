Туркменистан и Турция подписали соглашения из 72 пунктов

В ходе визита вице-президента Турции Фуата Октая в Туркменистан между двумя странами подписаны двусторонние соглашения в различных сферах, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Вице-президент Октай и сопровождающая делегация в рамках заседания, прошедшего в Торгово-промышленной палате Туркменистана под названием "Шестое совещание Межправительственной туркмено-турецкой комиссии" по экономическому сотрудничеству" встретились с заместителем Председателя Совета Министров Туркменистана Батыром Атдаевым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества во многих сферах, таких как торговля, транспорт, энергетика, сельское хозяйство и образование, а по окончании встречи состоялась церемония подписания.

В своем заявлении для местной прессы Октай отметил: "До сих пор наши отношения были хорошими, но с этого момента они будут продолжать набирать обороты. Наши отношения в экономической, торговой, транспортной, культурной и социальной сферах возрастут еще больше".

Вице-президент добавил, что стороны подписали соглашение из 72 пунктов в различных областях: "Это дорожная карта. Наша главная задача реализовать нашу цель в 5 миллиардов долларов торгового оборота и двигаться к объему 10 миллиардов долларов".